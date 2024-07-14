"Вариант из РПЛ? Нет-нет. Я в "Сочи". Никуда не уйду? Моя команда "Сочи", - цитирует слова игрока "Известия".
Артем Макарчук провел в составе "Сочи" 75 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Факел", "Луч" и "Балтика".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2,3 млн евро.
Артем Макарчук остается в "Сочи"
Игрок "Сочи" Артем Макарчук высказался по поводу своего будущего в клубе.
Фото: ФК "Сочи"