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Metaratings: "Локомотив" и "Нант" интересовались Кравцовым, но "Сочи" потребовало за игрока большую сумму компенсации

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По информации СМИ, игрок "Сочи" Кирилл Кравцов попал в сферу интересов московского "Локомотива" и французского "Нанта", но переговоры значительно не продвинулись.
Фото: ФК "Сочи"
Сообщается, что главный тренер "Сочи" Роберто Морено просит руководство клуба сохранить 22-летнего полузащитника, так как считает его одним из ключевых игроков команды. В связи с этим "Сочи" требует от потенциальных покупателей футболиста (в частности, от "Локомотива" и "Нанта") большую сумму компенсации.

Согласно данным интернет-портала Tranfermarket, рыночная стоимость Кравцова составляет 1,5 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Источник: Metaratings

Сочи Локомотив Роберт Морено Российские трансферы Нант Кирилл Кравцов
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