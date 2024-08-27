Сообщается, что главный тренер "Сочи" Роберто Морено просит руководство клуба сохранить 22-летнего полузащитника, так как считает его одним из ключевых игроков команды. В связи с этим "Сочи" требует от потенциальных покупателей футболиста (в частности, от "Локомотива" и "Нанта") большую сумму компенсации.
Согласно данным интернет-портала Tranfermarket, рыночная стоимость Кравцова составляет 1,5 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Локомотив" и "Нант" интересовались Кравцовым, но "Сочи" потребовало за игрока большую сумму компенсации
По информации СМИ, игрок "Сочи" Кирилл Кравцов попал в сферу интересов московского "Локомотива" и французского "Нанта", но переговоры значительно не продвинулись.
Фото: ФК "Сочи"