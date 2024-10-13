"Перед "Енисеем" стоят задачи выигрывать. Мы хотим побеждать и быть как можно выше. Много очков, которые мы потеряли — это последние минуты. Если взять несколько игр, то мы потеряли как минимум четыре очка. Прибавьте их нам — мы были бы рядышком с той компанией, которая борется за большие места", - цитирует Тихонова "Чемпионат".
После 14-ти сыгранных туров красноярский "Енисей" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 17 набранных очков. В 14-м туре команда Андрея Тихонова сыграла вничью с "Родиной" - 1:1, в следующем туре красноярцы сыграют на своем поле с "Уфой", которая занимает 17-е место с 11-ю очками.
Андрей Тихонов возглавил "Енисей" в январе этого года, ранее российский специалист работал в "Астане", самарских "Крыльях Советов" и щелковской "Спарте". Напомним, что Тихонов выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки" и самарские "Крылья Советов".
Андрей Тихонов рассказал о задачах "Енисея" в Первой лиге
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов раскрыл задачи команды на сезон.
Фото: ФК "Енисей"