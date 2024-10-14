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"Считаем, что любые способы на пути к победе хороши". В "Соколе" прокомментировали поиск клубом таролога

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Руководитель отдела медиакоммуникаций казанского "Сокола" Адель Сафин рассказал о поиске клубом таролога.
Фото: ФК "Сокол"
"Все верно, мы ищем таролога. Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только про матч с "Пари НН-2". Мы делали расклад на главного тренера Евгения Варламова", - цитирует Сафина "СЭ".

Ранее футбольный клуб "Сокол" опубликовал вакансию на должность клубного таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей. Напомним, что летом клуб искал нового владельца с помощью сайта, на котором публикуются объявления о покупке-продаже вещей.

После 25-ти сыгранных туров казанский "Сокол" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Второй лиги дивизиона Б, 4-й группы. В следующем туре казанцы сыграют с "Пари НН-2", который занимает последнее место с 19-ю набранными очками в своем активе.

Сокол
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