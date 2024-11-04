– Иванов сидит рядом с главным тренером на скамейке. Насколько это мешает тренерскому штабу "Урала"?
– Мне кажется, что мешает. В некоторой степени и футболистам мешает, но я не обращал на него внимания, тут всё от психологии футболиста зависит.
Рамазан Гаджимурадов выступал за екатеринбургский "Урал" с января 2021 года по лето 2024 года. Всего полузащитник провел за "шмелей" во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. На данный момент полузащитник является игроком "СКА-Хабаровска".
После 17-ти сыгранных туров екатеринбургский клуб располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 26 набранных очков. Лидеров Первой лиги является московское "Торпедо" с 33-мя набранными очками.
Источник: "Чемпионат".
Экс-игрок "Урала" Гаджимурадов: Иванов на скамейке мешает и тренерам, и футболистам
Бывший игрок "Урала" Рамазан Гаджимурадов высказался о президенте уральцев Григории Иванове.
Фото: ФК "Урал"