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Экс-игрок "Урала" Гаджимурадов: Иванов на скамейке мешает и тренерам, и футболистам

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Бывший игрок "Урала" Рамазан Гаджимурадов высказался о президенте уральцев Григории Иванове.
Фото: ФК "Урал"
– Иванов сидит рядом с главным тренером на скамейке. Насколько это мешает тренерскому штабу "Урала"?

– Мне кажется, что мешает. В некоторой степени и футболистам мешает, но я не обращал на него внимания, тут всё от психологии футболиста зависит.

Рамазан Гаджимурадов выступал за екатеринбургский "Урал" с января 2021 года по лето 2024 года. Всего полузащитник провел за "шмелей" во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. На данный момент полузащитник является игроком "СКА-Хабаровска".

После 17-ти сыгранных туров екатеринбургский клуб располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 26 набранных очков. Лидеров Первой лиги является московское "Торпедо" с 33-мя набранными очками.

Источник: "Чемпионат".

Урал Григорий Иванов Рамазан Гаджимурадов
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