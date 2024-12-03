- Арендное соглашение с ЦСКА по Рядно предусматривает как прекращение аренды зимой, так и ее продление до лета. Этот вопрос еще не обсуждался, поэтому информация о возвращении Михаила в ЦСКА преждевременная.
Михаил Рядно, играющий на позиции центрального защитника, перешел в столичную "Родину" на правах аренды из московского ЦСКА летом этого года. 19-летний игрок является воспитанником академии "армейцев".
В прошлом сезоне футболист провел за основной состав ЦСКА 12 матчей, отличившись одним забитым мячом и одним голевым ассистом. За "Родину" Рядно отметился одним голом в 15 играх.
Источник: "Чемпионат"
Пресс-служба "Родины": информация о возвращении Рядно в ЦСКА преждевременная
Пресс-служба "Родины" ответила на слухи о возможном возвращении в ЦСКА арендованного защитника Михаила Рядно.
Фото: ПФК ЦСКА