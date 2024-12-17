- Я знаю его отношение к футболу с детства, как он хотел стать футболистом, ставил цели и шёл к ним. Когда я имел счастье быть на "Маракане", меня пробирало до слёз, когда увидел парня из Нижнего Тагила, который пробился. Он стоял в майке сборной России! Я всегда в него верил и продолжаю верить! Из него получится хороший тренер, - передает слова Иванова "Чемпионат".
Напомним, 34-летний Шатов стал исполняющим обязанности главного тренера "Урала" в начале ноября, сменив в клубе Евгений Аверьянова.
"Урал" в текущем сезоне в Первой лиге провел 21 матч, в которых одержал 10 побед и четыре раза проиграл, в семи матчах екатеринбургский коллектив поделил очки с соперниками.
"Урал" с 37 баллами в активе занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в Первой лиге калининградская "Балтика", набравшая 45 очков.
Президент "Урала": я всегда в Шатова верил и продолжаю верить! Из него получится хороший тренер
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об Олеге Шатове, который сейчас тренирует екатеринбургскую команду.
Фото: ФК "Урал"