"У нас была изначально договоренность с "Торпедо" о контракте сроком на один год. Плюс сложно совмещать два поста — президент футбольного клуба и депутат. Поэтому мне нужно было сосредоточиться на политической карьере", - цитирует Волнушкина "СЭ".
После 21-го сыгранного тура московское "Торпедо" располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги с 43-мя набранными очками. Лидером таблицы является калининградская "Балтика" с 45-ю очками в своем активе.
В 22-м туре Первой лиги "Торпедо" сыграет на выезде с "Черноморцем". Ранее московский клуб объявил о назначении на пост спортивного директора экс-игрок сборной России Ари. Бывший футболист "Краснодара" заявил, что клуб попытается подписать контракт с чемпионом мира Полем Погба.
Волнушкин - об уходе с поста президента "Торпедо": мне нужно было сосредоточиться на политической карьере
Александр Волнушкин рассказал о причине ухода с поста президента московского "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"