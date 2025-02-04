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СМИ: Глушаков тренируется вместе с "Енисеем"

Денис Глушаков получил разрешение от главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова тренироваться с командой.
Фото: ФК "Химки"
По информации «Матч ТВ», Глушаков приехал в Турцию, чтобы поддержать спортивную форму, и Тихонов разрешил ему тренироваться с командой. В результатах двусторонки его команда одержала победу со счетом 3:0, сам игрок отметился голом в тренировочной игре.

Как уточняют источники, на данный момент вопрос о подписании контракта с Глушаковым не обсуждается.

Последним клубом 38-летнего Дениса Глушакова были «Химки», с которыми он расторг контракт в январе. В текущем сезоне он провёл за «Химки» восемь матчей во всех турнирах, но не отметился голевыми достижениями. Ранее он выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив» и «Ахмат».

«Енисей» выступает в ФНЛ и после 21 тура занимает 10-е место с 27 очками.

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