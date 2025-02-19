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Шавло: для "Урала" появление в команде Селихова — счастье

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказался о переходе Александра Селихова в "Урал".
Фото: ФК "Урал"
"Думаю, для "Урала" появление в команде Селихова — счастье. Это квалифицированный вратарь. Александр много играл в еврокубках. Так что это серьезное усиление. Наверное, и с прицелом на РПЛ", - цитирует Шавло "Матч ТВ".

Сегодня, 19-го февраля, екатеринбургский "Урал" официально объявил о подписании контракта с голкипером Александром Селиховым - соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В зимнее трансферное окно Александр Селихов покинул московский "Спартак" на правах свободного агента, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне голкипер провел за красно-белых во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. После 21-го сыгранного тура "Урал" занимает 3-е место в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками.

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