"Павел зарекомендовал себя хорошо, поговорили, было принято решение руководством, тренерским штабом и самим игроком о полноценном трансфере. У него есть все качества для роста, многое зависит от него", - цитирует Рубашко ТАСС.
Нападающий Павел Мелешин перешел в "Сочи" из московского "Спартака" этой зимой и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне форвард выступал за южан на правах аренды - Мелешин отметился 9-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей в 13-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро.
После 21-го сыгранного тура "Сочи" занимает 4-е место в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками.
В "Сочи" прокомментировали выкуп Мелешина у "Спартака"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал выкуп нападающего Павла Мелешина у "Спартака".
Фото: ФК "Сочи"