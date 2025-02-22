Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Борнмут
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
18:00
Вест ХэмНе начат
Ипсвич
18:00
ТоттенхэмНе начат
Фулхэм
18:00
Кристал ПэласНе начат
Саутгемптон
18:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
20:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
ЭспаньолНе начат
Райо Вальекано
18:15
ВильярреалНе начат
Валенсия
20:30
АтлетикоНе начат
Лас-Пальмас
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
17:00
БолоньяНе начат
Венеция
17:00
ЛациоНе начат
Торино
20:00
МиланНе начат
Интер
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
17:30
БохумНе начат
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хольштайн
17:30
БайерНе начат
Боруссия М
17:30
АугсбургНе начат
Боруссия Д
20:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
19:00
МонакоНе начат
Сент-Этьен
21:00
АнжеНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ХимкиЗавершен
ЦСКА
4 - 2 4 2
Крылья СоветовЗавершен
Акрон
17:00
УралНе начат
Ахмат
17:00
СогдианаНе начат
Рубин
17:00
ОренбургНе начат
Крылья Советов
17:00
ЧелябинскНе начат

В "Сочи" прокомментировали выкуп Мелешина у "Спартака"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал выкуп нападающего Павла Мелешина у "Спартака".
Фото: ФК "Сочи"
"Павел зарекомендовал себя хорошо, поговорили, было принято решение руководством, тренерским штабом и самим игроком о полноценном трансфере. У него есть все качества для роста, многое зависит от него", - цитирует Рубашко ТАСС.

Нападающий Павел Мелешин перешел в "Сочи" из московского "Спартака" этой зимой и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне форвард выступал за южан на правах аренды - Мелешин отметился 9-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей в 13-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро.

После 21-го сыгранного тура "Сочи" занимает 4-е место в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится