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Хавбек "Урала" Аюпов: в РПЛ играть легче, чем в ФНЛ

Полузащитник "Урала" Тимур Аюпов рассказал, чем отличается РПЛ от Первой лиги.
Фото: ФК "Урал"
- Как бы это парадоксально ни звучало, в РПЛ играть легче, чем в ФНЛ. В РПЛ больше игровых команд, где подбор футболистов позволяет играть в футбол. В ФНЛ же меньше мысли и больше беготни, а также акцента на борьбу и физические показатели. Поэтому, с моей точки зрения, играть в РПЛ приятнее и легче, чем в ФНЛ.

31-летний опорный полузащитник Тимур Аюпов защищает цвета "Урала" с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027-го. В этом сезоне хавбек провел в составе "шмелей" 22 матча, в которых отличился шестью забитыми голами и одной результативной передачей.

Команда из Екатеринбурга завершила осеннюю часть текущего чемпионата на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. Уральцы набрали 37 очков и находятся в зоне стыковых матчей за право побороться за выход в РПЛ. От зоны прямого выхода в высший дивизион им недостает шесть баллов.

Источник: "РБ Спорт"

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