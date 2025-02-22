- Как бы это парадоксально ни звучало, в РПЛ играть легче, чем в ФНЛ. В РПЛ больше игровых команд, где подбор футболистов позволяет играть в футбол. В ФНЛ же меньше мысли и больше беготни, а также акцента на борьбу и физические показатели. Поэтому, с моей точки зрения, играть в РПЛ приятнее и легче, чем в ФНЛ.
31-летний опорный полузащитник Тимур Аюпов защищает цвета "Урала" с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027-го. В этом сезоне хавбек провел в составе "шмелей" 22 матча, в которых отличился шестью забитыми голами и одной результативной передачей.
Команда из Екатеринбурга завершила осеннюю часть текущего чемпионата на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. Уральцы набрали 37 очков и находятся в зоне стыковых матчей за право побороться за выход в РПЛ. От зоны прямого выхода в высший дивизион им недостает шесть баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Хавбек "Урала" Аюпов: в РПЛ играть легче, чем в ФНЛ
Полузащитник "Урала" Тимур Аюпов рассказал, чем отличается РПЛ от Первой лиги.
Фото: ФК "Урал"