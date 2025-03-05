«Пока позитивных подвижек не предвидится. В команде не понимают, как это может быть в клубе, который ставит перед собой амбициозные задачи, а ещё сделал кучу трансферов этой зимой», — заявил источник «Чемпионата».
Тульский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги сезона-2024/2025, набрав 30 очков в 22 матчах.
В период зимнего трансферного окна клуб пополнился как минимум шестью новыми игроками за которых заплатили деньги. Самые дорогие трансферы — это приобретение нападающего из Черногории и левого защитника из Беларуси, которые стоили по 100 тысяч евро. Кроме того, за 80 тысяч евро был куплен ещё один легионер из Черногории, занявший позицию центрального полузащитника. Также шесть игроков присоединились к команде на правах свободных агентов.
Чемпионат: в "Арсенале" Тула задержка зарплаты для игроков на 2,5 месяца
Игроки тульского «Арсенала» не получают зарплату уже 2,5 месяца.
Фото: ФК "Арсенал Тула"