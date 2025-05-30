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Управляющий клубом "Спартак" Кострома Станиславский: мы должны быть основой для сборной России

Управляющий костромским "Спартаком" Илья Станиславский рассказал об амбициозных планах клуба.
Фото: ФК "Спартак" Кострома
- Выход в Первую лигу – очень важный шаг и один из запланированных шагов, который приведет нас в РПЛ. У нас есть философия клуба, в которой прямо прописано, что "Спартак" Кострома должен быть основой для сборной России. У нас далекоидущие планы, и мы хотим их реализовать.

В среду, 28 мая, "Спартак" выиграл на выезде у астраханского "Волгаря" (1:0) и за три тура до конца чемпионата обеспечил себе досрочный выход в Первую лигу по итогам сезона.

Костромская команда набрала 35 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу второго этапа группы А дивизиона "Золото" Второй лиги. У "Волги", занимающей второе место, 27 набранных баллов.

Напомним, Первую лигу в этом сезоне покинули владикавказская "Алания", "Тюмень" и саратовский "Сокол".

Источник: "Чемпионат"

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