"Отбивают охоту вкладывать деньги в российский футбол. "Черноморец" — большой пример. Не стыдно ли заниматься такими делами? Для футболистов счастье впервые сыграть в РПЛ, а к клубу отнеслись по-свински. Нет ничего спортивного! Мы стремимся и постоянно говорим о спортивном принципе, но на самом деле его нет! Поэтому Шишкарёв и не хочет вкладывать деньги в клуб с таким отношением", - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, РФС не допустил новороссийский "Черноморец", занявший по итогам сезона-2024/25 третье место в таблице Первой лиги, до участия в стыковых матчах, поскольку его стадион не соответствует требованиям Российской Премьер-Лиги.
Позднее инвестор Сергей Шишкарёв сообщил, что прекращает финансировать футбольный клуб, после чего в СМИ появилась информация о возможности объявления "Черноморца" банкротом и его снятия со всех профессиональных футбольных турниров.
Канчельскис: к "Черноморцу" отнеслись по-свински - отбивают охоту вкладывать деньги в футбол
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации, в которой оказался новороссийский "Черноморец".
Фото: ФК "Черноморец"