- Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займет три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Все в руках Всевышнего. Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб "Торпедо" за возможность провести это время в команде. Большое спасибо!
Напомним, ранее сообщалось о том, что Марио Фернандес находился на просмотре в московском "Торпедо". 34-летний защитник, являющийся свободным агентом, провел с командой несколько тренировок.
Фернандес выступал в РПЛ в составе московского ЦСКА и петербургского "Зенита". Всего в чемпионате России натурализованный бразилец провел 271 матч, забил 9 мячей и сделал 35 результативных передач.
По итогам прошлого сезона "автозаводцы" заняли второе место в Первой лиге и напрямую вышли в российскую Премьер-лигу.
Источник: "Чемпионат"
Марио Фернандес вернулся в Бразилию после просмотра в "Торпедо"
Марио Фернандес сообщил о возвращении на родину.
Фото: ФК "Зенит"