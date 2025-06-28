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Марио Фернандес вернулся в Бразилию после просмотра в "Торпедо"

Марио Фернандес сообщил о возвращении на родину.
Фото: ФК "Зенит"
- Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займет три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Все в руках Всевышнего. Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб "Торпедо" за возможность провести это время в команде. Большое спасибо!

Напомним, ранее сообщалось о том, что Марио Фернандес находился на просмотре в московском "Торпедо". 34-летний защитник, являющийся свободным агентом, провел с командой несколько тренировок.

Фернандес выступал в РПЛ в составе московского ЦСКА и петербургского "Зенита". Всего в чемпионате России натурализованный бразилец провел 271 матч, забил 9 мячей и сделал 35 результативных передач.

По итогам прошлого сезона "автозаводцы" заняли второе место в Первой лиге и напрямую вышли в российскую Премьер-лигу.

Источник: "Чемпионат"

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