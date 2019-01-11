Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Бавария" и "Монако" вступили в борьбу за Альваро Морату

Нападающий Альваро Мората может покинуть "Челси" в это трансферное окно.

Как утверждает Cope, "Бавария" и "Монако" вступили в борьбу за 26-летнего испанца. Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Севилья".

В этом сезоне Мората сыграл в 24 матчах во всех турнирах и забил 9 голов.
Теги: Мората Бавария Монако Челси АПЛ Лига 1
Сегодня, 10:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.