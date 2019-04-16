Венсан Компани: конечно, я буду играть за "Сити" в следующем сезоне

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани поделился мыслями о своем будущем."Да, конечно, в следующем сезоне я буду играть. Теперь я часть семьи, и мы разберемся в этой ситуации как семья. Мы можем прийти к согласию или нет, но это никак не изменит мои отношения с клубом. Но сейчас эта тема не приоритет. Я буду играть и постараюсь выиграть еще больше трофеев", – сказал Компани.