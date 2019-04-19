Лерой Сане и Габриел Жезус хотят покинуть "Манчестер Сити"

??EXCLUSIVA de @JLSanchez78!? "Siete u ocho JUGADORES del City van a PEDIR SALIR; entre ellos, GABRIEL JES?S y SAN?". #ChiringuitoGuardiola pic.twitter.com/RjV7ewlV9l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 18, 2019

Восемь игроков "Манчестер Сити" заявили о своем желании покинуть клуб в летнее трансферное окно.В число восьми футболистов, которые хотят уйти из "Сити", входит вингер Лерой Сане и форвард Габриэл Жезус, утверждает El Chiringuito TV.Напомним, "Манчестер Сити" вылетел из Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале "Тоттенхэму".