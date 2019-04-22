Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|34
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал команду.
"Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавляться. В «МЮ» есть сорняки, которые портят клуб, разрушают фундамент дома, и с этим нужно разобраться должным образом.
Забудьте о таланте. Если кто-то не работает усердно и не пашет на поле, то избавьтесь от них. Я наблюдаю за игроками "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", которые каждую неделю отрабатывают на своих позициях для своего клуба. Потом я вижу, как игроки "МЮ" ходят, гуляют, бегают трусцой. Речь не о том, что они проиграли и пропустили голы. Нельзя опускаться ниже уровня, которого ждут от "МЮ", — цитирует Невилла Telegraph.
"Газета.ру"
"Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавляться. В «МЮ» есть сорняки, которые портят клуб, разрушают фундамент дома, и с этим нужно разобраться должным образом.
Забудьте о таланте. Если кто-то не работает усердно и не пашет на поле, то избавьтесь от них. Я наблюдаю за игроками "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", которые каждую неделю отрабатывают на своих позициях для своего клуба. Потом я вижу, как игроки "МЮ" ходят, гуляют, бегают трусцой. Речь не о том, что они проиграли и пропустили голы. Нельзя опускаться ниже уровня, которого ждут от "МЮ", — цитирует Невилла Telegraph.
"Газета.ру"
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