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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 34 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Новости партнеров

Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал команду.

"Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавляться. В «МЮ» есть сорняки, которые портят клуб, разрушают фундамент дома, и с этим нужно разобраться должным образом.

Забудьте о таланте. Если кто-то не работает усердно и не пашет на поле, то избавьтесь от них. Я наблюдаю за игроками "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", которые каждую неделю отрабатывают на своих позициях для своего клуба. Потом я вижу, как игроки "МЮ" ходят, гуляют, бегают трусцой. Речь не о том, что они проиграли и пропустили голы. Нельзя опускаться ниже уровня, которого ждут от "МЮ", — цитирует Невилла Telegraph.

"Газета.ру"
Теги: Невилл Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 18:41
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 19:15)
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Болеет за:
«Динамо» М
гарик а конкретно не можешь сказать кого ты имеешь ввиду. а то больно уж на анонимку смахивает.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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