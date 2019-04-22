Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал команду."Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавляться. В «МЮ» есть сорняки, которые портят клуб, разрушают фундамент дома, и с этим нужно разобраться должным образом.Забудьте о таланте. Если кто-то не работает усердно и не пашет на поле, то избавьтесь от них. Я наблюдаю за игроками "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", которые каждую неделю отрабатывают на своих позициях для своего клуба. Потом я вижу, как игроки "МЮ" ходят, гуляют, бегают трусцой. Речь не о том, что они проиграли и пропустили голы. Нельзя опускаться ниже уровня, которого ждут от "МЮ", — цитирует Невилла Telegraph.