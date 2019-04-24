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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"Лейпциг" хочет продлить аренду Смита-Роу у "Арсенала"

"Лейпциг" рассчитывает, что полузащитник Эмиль Смит-Роу в следующем сезоне будет играть за команду.

Как сообщает Kicker, немецкий клуб хочет договориться с "Арсеналом" о продлении аренды 18-летнего англичанина.

Смит-Роу в январе присоединился к "Лейпцигу", но из-за травм провел на поле в чемпионате Германии всего 1 минуту.

"СЭ"
Теги: Лейпциг Арсенал Бундеслига АПЛ Смит-Роу Трансферы
Сегодня, 16:08
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