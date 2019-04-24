"Лейпциг" хочет продлить аренду Смита-Роу у "Арсенала"

"Лейпциг" рассчитывает, что полузащитник Эмиль Смит-Роу в следующем сезоне будет играть за команду.Как сообщает Kicker, немецкий клуб хочет договориться с "Арсеналом" о продлении аренды 18-летнего англичанина.Смит-Роу в январе присоединился к "Лейпцигу", но из-за травм провел на поле в чемпионате Германии всего 1 минуту.