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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Рио Фердинанд может занять важную должность в "МЮ"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд может вернуться в клуб.

По данным Daily Mail, 40-летний экс-футболист сборной Англии встретился с вице-президентом "МЮ" Эдом Вудвордом и обсудил возможное назначение на пост спортивного директора. "МЮ" ищет на пост спортивного директора специалиста, который займется трансферной стратегией и будет на связи с главным тренером. В клубе впечатлены работой Фердинанда в роли эксперта на канале BT Sport.

Фердинанд играл за клуб из Манчестера с 2002 по 2014 год и выиграл 14 трофеев, включая шесть титулов чемпионов Англии и Лигу чемпионов.
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Фердинанд
Сегодня, 12:53
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