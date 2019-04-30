Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Рио Фердинанд может занять важную должность в "МЮ"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд может вернуться в клуб.
По данным Daily Mail, 40-летний экс-футболист сборной Англии встретился с вице-президентом "МЮ" Эдом Вудвордом и обсудил возможное назначение на пост спортивного директора. "МЮ" ищет на пост спортивного директора специалиста, который займется трансферной стратегией и будет на связи с главным тренером. В клубе впечатлены работой Фердинанда в роли эксперта на канале BT Sport.
Фердинанд играл за клуб из Манчестера с 2002 по 2014 год и выиграл 14 трофеев, включая шесть титулов чемпионов Англии и Лигу чемпионов.
По данным Daily Mail, 40-летний экс-футболист сборной Англии встретился с вице-президентом "МЮ" Эдом Вудвордом и обсудил возможное назначение на пост спортивного директора. "МЮ" ищет на пост спортивного директора специалиста, который займется трансферной стратегией и будет на связи с главным тренером. В клубе впечатлены работой Фердинанда в роли эксперта на канале BT Sport.
Фердинанд играл за клуб из Манчестера с 2002 по 2014 год и выиграл 14 трофеев, включая шесть титулов чемпионов Англии и Лигу чемпионов.
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