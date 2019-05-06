Лорис Бенито может стать игроком "Ньюкасла"

Защитник "Янг Бойз" Лорис Бенито в летнее транферное окно может пополнить состав "Ньюкасла", сообщает The Sun.Контракт футболиста с нынешним клубом истекает летом 2019 года, поэтому он сможет перейти бесплатно, на правах свободного агента.В нынешнем сезоне Бенито провел 39 матчей за "Янг Бойз" и забил один мяч, отдав шесть голевых передачах.