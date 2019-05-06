Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити 36 92
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Лорис Бенито может стать игроком "Ньюкасла"

Защитник "Янг Бойз" Лорис Бенито в летнее транферное окно может пополнить состав "Ньюкасла", сообщает The Sun.

Контракт футболиста с нынешним клубом истекает летом 2019 года, поэтому он сможет перейти бесплатно, на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Бенито провел 39 матчей за "Янг Бойз" и забил один мяч, отдав шесть голевых передачах.
Теги: Бенито Ньюкасл Янг Бойз
Сегодня, 11:27
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 11:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Бенито к Бенитису.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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