Лорис Бенито может стать игроком "Ньюкасла"

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:51
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
11:40
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (5)
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (5)
08:51
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (8)
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (8)
Вчера, 23:51
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
Вчера, 23:23
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Вчера, 23:07
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
Вчера, 22:49
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Вчера, 22:18
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (3)
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (3)
Вчера, 22:06
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
Лорис Бенито может стать игроком "Ньюкасла"
Защитник "Янг Бойз" Лорис Бенито в летнее транферное окно может пополнить состав "Ньюкасла", сообщает The Sun.
Контракт футболиста с нынешним клубом истекает летом 2019 года, поэтому он сможет перейти бесплатно, на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Бенито провел 39 матчей за "Янг Бойз" и забил один мяч, отдав шесть голевых передачах.
Контракт футболиста с нынешним клубом истекает летом 2019 года, поэтому он сможет перейти бесплатно, на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Бенито провел 39 матчей за "Янг Бойз" и забил один мяч, отдав шесть голевых передачах.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.