Агуэро, Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока сезонаКак сообщает официальный сайт лиги, среди соискателей награды есть Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг (все — "Манчестер Сити"), Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все — "Ливерпуль"), а также Эден Азар ("Челси").За победителя будут голосовать болельщики, капитаны клубов Премьер-лиги, а также футбольные эксперты.