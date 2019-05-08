Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный запрет
ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна.
"Челси" не может подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.
Запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду "Челси", также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.
Также ФИФА оставила в силе штраф "Челси" в размере 600 тысяч швейцарских франков.
Лондонцы имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
официальный сайт ФИФА
"Челси" не может подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.
Запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду "Челси", также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.
Также ФИФА оставила в силе штраф "Челси" в размере 600 тысяч швейцарских франков.
Лондонцы имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
официальный сайт ФИФА
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