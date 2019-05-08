Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный запрет

ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна.

"Челси" не может подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.

Запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду "Челси", также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.

Также ФИФА оставила в силе штраф "Челси" в размере 600 тысяч швейцарских франков.

Лондонцы имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

официальный сайт ФИФА
Теги: Челси АПЛ
Сегодня, 17:41
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