ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный запрет

ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна."Челси" не может подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.Запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду "Челси", также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.Также ФИФА оставила в силе штраф "Челси" в размере 600 тысяч швейцарских франков.Лондонцы имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).