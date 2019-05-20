"Наполи" отказался продавать Кулибали в "МЮ" за 110 млн евро

"Наполи" отказался продавать защитника Калиду Кулибали в "Манчестер Юнайтед" за 110 миллионов евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

Если какой-то клуб захочет приобрести Кулибали, то им придется ждать до лета 2020 года, когда вступят в силу отступные в размере 150 млн евро.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 35 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Теги: Кулибали Наполи Манчестер Юнайтед Трансферы
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