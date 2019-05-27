Андрей Ярмоленко: Пеллегрини во время выборов спрашивал, правда ли, что выиграл комик

Нападающий "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что его одноклубники следят за ситуацией в Украине.

"Пацаны следят за ситуацией в Украине. Тот же Пеллегрини, когда были выборы, после первого круга подходил, спрашивал, правда ли, что в первом туре выиграл комик. Я говорю, да. И после второго круга спрашивал. Пацаны, разумеется, троллят, шутят, приходится отбиваться", - сказал Ярмоленко YouTube-каналу "Бомбардир".
Теги: Ярмоленко Пеллегрини Вест Хэм
Сегодня, 15:23
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