Андрей Ярмоленко: Пеллегрини во время выборов спрашивал, правда ли, что выиграл комик

Нападающий "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что его одноклубники следят за ситуацией в Украине."Пацаны следят за ситуацией в Украине. Тот же Пеллегрини, когда были выборы, после первого круга подходил, спрашивал, правда ли, что в первом туре выиграл комик. Я говорю, да. И после второго круга спрашивал. Пацаны, разумеется, троллят, шутят, приходится отбиваться", - сказал Ярмоленко YouTube-каналу "Бомбардир".