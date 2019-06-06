"Манчестер Сити" согласовал с "Ювентусом" трансфер Канселу

"Манчестер Сити" согласовал с "Ювентусом" переход защитника Жоау Канселу, сообщает Calciomercato.Манкунианский клуб заплатит туринцам за трансфер 25-летнего португальца 50 млн евро, на 10 больше, чем сам "Юве" заплатил за игрока "Валенсии" летом 2018 года.Сделка должна быть оформлена в самое ближайшее время, так как "Ювентус" хочет, чтобы сумма дохода от продажи игрока попала в финансовый отчет клуба, который туринцы должны отправить в УЕФА до 30 июня.Отмечается, что "Сити" изначально предложил "Ювентусу" 40 млн евро и защитника Данило, однако руководство бьянконери ответило отказом.