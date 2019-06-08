"Манчестер Юнайтед" заплатит Де Хеа 20 млн фунтов за немедленный переход в "ПСЖ"

Руководство "Манчестер Юнайтед" готово заплатить голкиперу Давиду де Хеа 20 миллионов фунтов стерлингов, если он уедет в "ПСЖ" сейчас, сообщает TheSun.По данным источника, парижане ждут испанца через год, чтобы подписать его как свободного агента. При таком раскладе "МЮ" не получит финансовой выгоды. Сам голкипер понимает, что может получить целое состояние от будущего клуба, если он достанется им бесплатно. Руководство английского клуба рассчитывает выручить за трансфер де Хеа 60-75 млн фунтов.Инсайдеры полагают, что компромисс может быть достигнут, однако де Хеа должен быть осторожен, поскольку есть конкурент на вакансию в "ПСЖ", оставленную итальянцем Джанлуиджи Буффоном. Таковым является голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис.