Джесси Лингард останется в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард продолжит выступать за "красных дьяволов", сообщает Daily Express.

С футболистом будет подписан новый контракт, по которому его зарплата составит 165 тысяч долларов в неделю. Действующий контракт английского футболиста истекает через два года.

В минувшем сезоне Лингард провел 27 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных паса.
Теги: Лингард Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 10:52
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