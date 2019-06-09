Джесси Лингард останется в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард продолжит выступать за "красных дьяволов", сообщает Daily Express.С футболистом будет подписан новый контракт, по которому его зарплата составит 165 тысяч долларов в неделю. Действующий контракт английского футболиста истекает через два года.В минувшем сезоне Лингард провел 27 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных паса.