Жоржиньо: агент крал мои деньги, а я жил на 20 евро в неделю
Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся при переезде из Бразилии в Италию в юном возрасте.
"На одном из турниров в Бразилии меня заметил агент. Вместе с ещё несколькими игроками он пригласил меня в свою школу, которые была в 200 километрах от места, где я жил тогда. Я провел там два года. Те, кого он считал достаточно хорошими, он отправлял в Италию, что произошло и со мной в 15 лет. Он устроил мне просмотр в "Вероне", и они меня взяли.
Сначала я жил мечтой, всё было совершенно новым. Потом полтора года шла рутина: тренировка, школа, дом, дом, школа, тренировка. Это всё, что я мог делать на 20 евро в неделю. Из-за проблем с документами я даже не играл, только тренировался.
Потом в местной команде "Берретти" я познакомился с другим бразильцем Рафаэлем, который был вратарём. Я сказал ему, что живу на 20 евро, а он ответил, что здесь что-то не так. Оказалось, мой агент брал мои деньги, а я об этом ничего не знал.
Я хотел сдаться и был полностью опустошен. Я позвонил домой в слезах и сказал маме, что хочу вернуться домой и не хочу больше играть в футбол. Она ответила: "Даже не думай об этом! Ты потратил столько лет и подошёл так близко к цели, так что я не позволю тебе вернуться домой!" - цитирует Жоржиньо официальный сайт "Челси".
"На одном из турниров в Бразилии меня заметил агент. Вместе с ещё несколькими игроками он пригласил меня в свою школу, которые была в 200 километрах от места, где я жил тогда. Я провел там два года. Те, кого он считал достаточно хорошими, он отправлял в Италию, что произошло и со мной в 15 лет. Он устроил мне просмотр в "Вероне", и они меня взяли.
Сначала я жил мечтой, всё было совершенно новым. Потом полтора года шла рутина: тренировка, школа, дом, дом, школа, тренировка. Это всё, что я мог делать на 20 евро в неделю. Из-за проблем с документами я даже не играл, только тренировался.
Потом в местной команде "Берретти" я познакомился с другим бразильцем Рафаэлем, который был вратарём. Я сказал ему, что живу на 20 евро, а он ответил, что здесь что-то не так. Оказалось, мой агент брал мои деньги, а я об этом ничего не знал.
Я хотел сдаться и был полностью опустошен. Я позвонил домой в слезах и сказал маме, что хочу вернуться домой и не хочу больше играть в футбол. Она ответила: "Даже не думай об этом! Ты потратил столько лет и подошёл так близко к цели, так что я не позволю тебе вернуться домой!" - цитирует Жоржиньо официальный сайт "Челси".