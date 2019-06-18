Стивену Джеррарду предложили заменить Лэмпарда в "Дерби"

Руководство "Дерби Каунти" предложило возглавить команду главному тренеру шотландского "Рейнджерс" Стивену Джеррарду, сообщает The Times.Клуб чемпионшипа ищет возможную замену нынешнему рулевому Фрэнку Лэмпарду. Последний с большой вероятностью возглавит "Челси".Отмечается, что Джеррард отклонил предложение "Дерби" и останется во главе "Рейнджерс", который он принял в апреле 2018 года.