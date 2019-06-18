Стивену Джеррарду предложили заменить Лэмпарда в "Дерби"

Руководство "Дерби Каунти" предложило возглавить команду главному тренеру шотландского "Рейнджерс" Стивену Джеррарду, сообщает The Times.

Клуб чемпионшипа ищет возможную замену нынешнему рулевому Фрэнку Лэмпарду. Последний с большой вероятностью возглавит "Челси".

Отмечается, что Джеррард отклонил предложение "Дерби" и останется во главе "Рейнджерс", который он принял в апреле 2018 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джеррард Лэмпард АПЛ
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