"Ювентус" и "Манчестер Сити" поборются за Кулибали

"Ювентус" и "Манчестер Сити" интересуются трансфером защитника "Наполи" Калиду Кулибали, информирует Sky Sports.

Также в переходе футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". Напомним, что по данным СМИ "Наполи" уже отклонил предложения "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что в контракте Кулибали прописана сумма отступных, которая составляет 150 миллионов евро. Данный пункт соглашения с "Наполи" вступит в силу с лета 2020-го. Контракт 27-летнего сенегальца с командой действует до 30 июня 2023 года.

"СЭ"
Теги: Ювентус Наполи Кулибали Серия А Манчестер Сити АПЛ
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