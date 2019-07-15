Озил может помешать "Арсеналу" приобрести Фекира По сообщениям L`Equipe лондонский "Арсенал" хочет приобрести игрока "Лиона" Фекира, но сделает это только после того как продаст полузащитника Месута Озила. Фото: prosports.kz

Прошлым летом канониры уже пытались приобрести 25-летнего футболиста, который был блиок к переходу "Ливерпуль" за 57 миллионов фунтов, но сделка сорвалась.



В связи с неудачными попытками продления контракта с Фекиром, "Лион" предпринимает попытки продать игрока. За игрока борются несколько клубов из Ла Лиги.



"Арсенал" заявил, что готов подписать Фекира, если удастся продать Озила, который имеет еще два года по контракту.