Прошлым летом канониры уже пытались приобрести 25-летнего футболиста, который был блиок к переходу "Ливерпуль" за 57 миллионов фунтов, но сделка сорвалась.
В связи с неудачными попытками продления контракта с Фекиром, "Лион" предпринимает попытки продать игрока. За игрока борются несколько клубов из Ла Лиги.
"Арсенал" заявил, что готов подписать Фекира, если удастся продать Озила, который имеет еще два года по контракту.
Озил может помешать "Арсеналу" приобрести Фекира
По сообщениям L`Equipe лондонский "Арсенал" хочет приобрести игрока "Лиона" Фекира, но сделает это только после того как продаст полузащитника Месута Озила.
Фото: prosports.kz