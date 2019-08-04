Мойзе Кин: хочу поделиться менталитетом победителя с игроками "Эвертона"

Форвард Мойзе Кин прокомментировал переход из "Ювентуса" в "Эвертон".



"Очень горд, что стал игроком "Эвертона". Для меня большая честь носить футболку этого клуба. Буду отдавать все силы на поле за новую команду.



Решил перейти сюда, поскольку "Эвертон" смотрит в будущее. Точно так же делаю и я. Знаю, какой это большой клуб. У "Эвертона" большие амбиции, и я буду усердно работать, чтобы помочь команде достичь поставленных целей.



Я привык побеждать. Хочу поделиться менталитетом победителя с новыми одноклубниками. Надеюсь, буду очень хорош на поле и принесу болельщикам радость", — приводит слова 19-летнего игрока пресс-служба "ирисок".