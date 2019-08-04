Гвардиола выиграл первую дуэль, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вновь будут доминировать в Англии

Сезон в Англии официально стартовал. В матче за Суперкубок «Манчестер Сити» в упорной борьбе победил «Ливерпуль».

?| Pep Guardiola at Manchester City:



Games: 175

Wins: 132

Draws: 20

Defeats: 23

Goals scored: 450

Goals conceded: 154

Points: 413

Points Per Match: 2.37

Win Ratio: 75.4%



Trophies: ? ? ?????



?A trophy every 25 games! pic.twitter.com/LZaqzwz54B — City Chief (@City_Chief) August 4, 2019

Rodders got moves on and off the pitch ?



? #mancity pic.twitter.com/yq10srLKbB — Manchester City (@ManCity) August 4, 2019

Усреднённые позиции игроков. Оранжевые - "Ливерпуль", синие - "Манчестер Сити"

Все удары Мохамеда Салаха в этом матче

Несмотря на полутоварищеский характер матча, поединок двух английских гегемонов вызывал повышенный интерес. Всё-таки, речь идёт о клубах, которые в прошлом году выиграли чемпионат Англии и Лигу Европы.Понятно, что делать далекоидущих выводов по этому матчу не стоит. Но, похоже, прошлогодняя ситуация повторится: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вновь будут на голову выше конкурентов.«Манчестер Сити» в межсезонье обновил собственный трансферный рекорд. Чемпионы Англии выложили 70 млн евро за полузащитника «Атлетико» Родри. Раньше «горожане» так много за раз не тратили. В остальном «Сити» не делал каких-то знаковых покупок. Но оно и не было нужно: сейчас команда Гвардиолы находится в прекрасном состоянии, проблемных мест у неё практически нет.Появление Родри не приведёт к кардинальным изменениям в игре чемпионов Англии. Просто Хосеп Гвардиола был заинтересован в реинкарнации Серхио Бускетса. Родри – именно такой игрок. В матче с «Ливерпулем» испанский хавбек сделал 62 передачи с точностью 91,9%! Это – лучшие показатели в составе «Сити» и по числу передач и по точности. При этом Родри занимал позицию в глубине поля, располагаясь чуть выше центральных защитников (16-й номер).Похоже, что столь классного игрока на этой позиции у Гвардиолы в «Манчестер Сити» ещё не было. Известно, что Хосеп хотел купить Бускетса у «Барселоны» ещё несколько лет назад, но трансфер реализовать не удалось. Что ж, теперь у Гвардиолы появилась достойная замена.Пожалуй, проблемной для «Манчестер Сити» остаётся позиция центрального защитника. Да, «горожане» привыкли играть без вечно травмированного Венсана Компани, который теперь уже ушёл с концами в «Андерлехт». Однако матч с «Ливерпулем» обнажил проблемы чемпионов Англии. «Ливерпуль» нанёс 18 (!!) ударов по воротам, из которых 14 были нанесены из пределов штрафной соперника. Будь «красные» поточнее в завершающей стадии, «Манчестер Сити» остался бы без трофея. Впрочем, известно, что Хосеп Гвардиола предпочитает контроль мяча в качестве лучшей игры в обороне. Чем реже владеет мячом соперник, тем меньше шансов, что он забьёт. К тому же, купить действительно классного центрдефа, который будет выжигать всё в штрафной и рядом с ней, не в принципах Гвардиолы. Ему нужны более техничные игроки, способные поддерживать фирменную игру в пас. Наверняка, если бы Гвардиола так не думал, Харри Магуайер уже бы оказался на «Этихаде».«Ливерпуль» до сих пор не сделал ни одного приобретения. И, по всей видимости, «красные» во время летнего перерыва и не будут никого покупать. В этом сейчас просто нет никакой необходимости, состав команды полностью укомплектован, а покупки ради количества в данном случае совершенно бесполезны.«Ливерпуль» очень вовремя вложился в проблемные позиции и решил все кадровые вопросы. Скорее всего, теперь главной задачей будет сохранение лидеров: понятно, что на Мане, Салаха и других звёзд есть серьёзные претенденты.Пока «Ливерпуль» совсем не изменился. В матче с «Сити» «красные» использовали впечатляющий прессинг, лишая «Манчестер Сити» пространства. Периодически «горожанам» приходилось фактически играть на отбой. Так, чемпионы Англии сделали 28 выносов! Даже сложно вспомнить, когда в последний раз подопечные Гвардиолы сваливались на такой примитивный футбол.Подопечные Юргена Клоппа сыграли в предельно ясной и чёткой манере. Главное, что в этой команде, похоже, оживает Мохамед Салах. Египтянин хорошо отдохнул этим летом после раннего вылета сборной с домашнего Кубка Африки. В матче с «Сити» он просто рвал и метал. Только египетский форвард нанёс 10 (!!) ударов по воротам соперника!В прошлом сезоне для победы в чемпионате «Ливерпулю», пожалуй, не хватило прежнего Салаха. Египтянин действительно был не в своей тарелке, выдавал длительные «сухие» серии. Всё это негативно влияло на «Ливерпуль» и мешало в борьбе за чемпионство. Если же Салах будет прежним, то остановить такую команду будет очень и очень сложно.Не верится, что кто-то сможет вмешаться в борьбу «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в чемпионате Англии. «Челси» в условиях трансферного запрета и с новым тренером представляет собой «тёмную лошадку». «Арсенал» хоть и приобрёл Николя Пепе, по-прежнему кажется немного легковесным. Совершенно непонятно, что будет представлять собой в новом сезоне «Манчестер Юнайтед», но проваленная концовка прошлого сезона указывает на более глубинные проблемы команды. Вряд ли стоит рассчитывать, что что-то изменится в одночасье с приходом нескольких молодых талантов. «Тоттенхэм» хоть и оформил долгожданный топ-трансфер, но этого недостаточно. Одним громким приобретением здесь никак не обойтись.Конечно, возможны сюрпризы. Но прямо сейчас после первого матча нового сезона «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выглядят намного интереснее соперников. Посмотрим, что будет дальше, а пока — с началом сезона, любители АПЛ!