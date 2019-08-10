Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал "Манчестер Юнайтед" о способе, который способен сделать полузащитника Поля Погба лучше.
"Пинайте его на тренировках. Но этого больше не происходит, это уходит в прошлое.
Это не означает, что нужно пинать всех подряд. Но Криштиану Роналду так стал лучшим. Пол Скоулз непременно пнул бы его, если бы он слишком много возился с мячом", — цитирует Гиггза Evening Standard.
"Газета.ру"
Гиггз посоветовал "Манчестер Юнайтед" способ сделать Погба лучше
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