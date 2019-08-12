» » Лэмпард: критика Моуриньо? Меня не должны волновать слова других людей

Лэмпард: критика Моуриньо? Меня не должны волновать слова других людей

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал критику со стороны бывшего наставника "синих" Жозе Моуриньо после поражения от "МЮ" (0:4):

- Ему не понравилась игра Маунта? Он так и сказал? Серьезно? Вау. Что ж, я не могу выпускать на поле игроков прямо из медицинской комнаты несмотря на то, опытные они или нет. Те, кто играли сегодня, позволили нам владеть инициативой на протяжении 45-60 минут матча. Очевидно, что мы совершали индивидуальные ошибки, раз соперник забил четыре гола, нанеся пять ударов. Это суровая реальность.

Меня не должны волновать слова других людей – экспертов или кого-либо еще. Говорить – это их работа. Этот состав – то, с чем мы должны работать, и я верю в него. Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счёте 2:1 или 3:1 – как, скорее всего, и должно было быть, если бы мы были точнее и если бы удача была на нашей стороне, то матч сложился бы совершенно иначе, - приводит слова тренера Sports, ссылаясь на Goal.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Челси Лэмпард Моуриньо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гурам Аджоев: в турнирную таблицу пока не смотрим
Артур Григорьянц: КДК может рассмотреть эпизод с ударом Чалова 2
Лэмпард: критика Моуриньо? Меня не должны волновать слова других людей 1
"Арсенал" представил синий комплект формы
Источник: ЦСКА отказался от услуг Натхо 3
Андре Шюррле: счастлив забить свой первый гол за "Спартак" 16
Малком: я хочу остаться в "Зените" и творить историю 10
Евгений Алдонин требует от МВД 47,3 млн руб 2
Сотрудник, кричавший "судья-козел": лучше бы это был кто-то другой 5
Тренер "Вулверхэмптона" о VAR: мы не должны позволить испортить футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч с "Краснодаром" 2
Рафинья Алькантара близок к переходу в "Валенсию" 2
Наставник "Селтика": Форрест просто хочет играть
Судьи испортили старт РПЛ. В каждом туре по результативной ошибке 9
Дмитрий Назаров: с нашим Зелимханом не приходится тужить (видео) 3
Константин Кучаев: пора уже определиться, играть нам с VAR или без
"Зенит" хочет приобрести полузащитника "Селтика"? 12
Агент Рибери: со стороны "Локомотива" есть реальный интерес 14
"Интер" предложит "Роме" за Джеко 18 миллионов евро
Андрей Созин: Чалов лежит в штрафной в крови, а Мешков рядом и ничего не видит 3
Юнес Намли: состав "Краснодара" соответствует уровню Лиги чемпионов
Дмитрий Селюк: "Зенит" явно переплатил за Малкома 6
Сергей Кирьяков: Джорджевич должен отлично подойти "Локомотиву" 1
Рашид Рахимов: мы провалили первый тайм, сами проиграли игру 3
Спортивный директор "Монако" покинул свой пост
Акинфеев вышел на 2-е место по появлениям в стартовом составе в чемпионатах России
На матче чемпионата Украины включили песню со словами "Я люблю тебя, Москва" 12
Зелимхан Бакаев: матч с "Ахматом" - лучший для "Спартака" в этом сезоне 13
Александр Бубнов: впервые в этом сезоне у болельщиков "Спартака" появился повод для оптимизма 9
Леонид Слуцкий сходил на концерт Pink
Все новости