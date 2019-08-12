Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал критику со стороны бывшего наставника "синих" Жозе Моуриньо после поражения от "МЮ" (0:4):
- Ему не понравилась игра Маунта? Он так и сказал? Серьезно? Вау. Что ж, я не могу выпускать на поле игроков прямо из медицинской комнаты несмотря на то, опытные они или нет. Те, кто играли сегодня, позволили нам владеть инициативой на протяжении 45-60 минут матча. Очевидно, что мы совершали индивидуальные ошибки, раз соперник забил четыре гола, нанеся пять ударов. Это суровая реальность.
Меня не должны волновать слова других людей – экспертов или кого-либо еще. Говорить – это их работа. Этот состав – то, с чем мы должны работать, и я верю в него. Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счёте 2:1 или 3:1 – как, скорее всего, и должно было быть, если бы мы были точнее и если бы удача была на нашей стороне, то матч сложился бы совершенно иначе, - приводит слова тренера Sports, ссылаясь на Goal.
Лэмпард: критика Моуриньо? Меня не должны волновать слова других людей
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