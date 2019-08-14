Лэмпард осваивается на новом месте, «Ливерпуль» берёт трофей

«Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА. В напряжённом и ярком матче «красные» нанесли поражение «Челси», хоть и для выявления победителя пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти.

Фото ФК "Ливерпуль"

N'Golo Kant?'s #SuperCup by numbers vs. Liverpool:



120 minutes played

102 touches

84% pass accuracy

69 passes

8 take-ons

4 chances created

3 tackles

2 aerial duels won

1 interception

1 clearance

1 shot



Doing absolutely everything despite being 'injured'. ???? pic.twitter.com/WzpihKklRx — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2019

Тепловые карты обеих команд, слева - "Ливерпуль", справа - "Челси"

Усреднённые позиции игроков на поле, слева - "Ливерпуль", справа - "Челси"

Фрэнк Лэмпард, возглавивший «Челси» перед началом нынешнего сезона, сразу оказался в непростой ситуации. Уже в первом туре лондонцы потерпели унизительное поражение от «Манчестер Юнайтед», проиграв на «Олд Траффорд» со счётом 0:4. После такого результата вряд ли многие вспоминали, что в первые 10-15 минут гости буквально «возили» соперника, а «МЮ» сильно повезло сохранить ворота в неприкосновенности.После столь неудачного старта очередную игру «Челси» можно было ждать с особым нетерпением. Главный вопрос звучал примерно так: а учится ли Лэмпард на собственных ошибках?«Челси» в матче за Суперкубок УЕФА наглядно показал, что списывать со счетов команду не стоит. Поражение от «МЮ» в первом туре не деморализовало лондонцев. Скорее, напротив, «синие» извлекли ценные уроки из фиаско в матче с «Юнайтед».После поражения на «Олд Траффорд» Фрэнк Лэмпард произвёл некоторые замены. Например, в запасе остались Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам и Росс Баркли. Появление на поле Кристиана Пулишича, Оливье Жиру и Н’Голо Канте принесло результаты. Жиру в итоге открыл счёт в матче, Пулишич отдал результативную передачу, а Канте провёл выдающийся матч, успевая и в обороне, и в атаке. Француз встретился с мячом 102 раза, больше касаний было только у Жоржиньо и Сесара Аспиликуэты. Более того, Канте стал лучшим в составе обеих команд по количеству обводок, их у него было аж 12!Вообще, в первом тайме «Челси» явно превосходил соперника. Несмотря на равенство по статистическим показателям, «синие» были куда острее. «Ливерпуль» выглядел слишком вальяжно. Фирменный прессинг Юргена Клоппа не работал, «Челси» за весь первый тайм на своей половине поля допустил лишь четыре потери. И лишь одна из них была в действительно опасной зоне перед своей штрафной. Любопытно и то, что в первые 45 минут «Челси» превзошёл соперника по количеству передач в финальную треть. Причём, превзошёл значительно, почти на 20%. Во второй половине матча уже «Ливерпуль» был намного острее и интереснее, хотя «Челси» преуспел в контратаках.Но главное, что после безобразной игры в обороне в матче с «Юнайтед» «Челси» действовал куда собраннее и надёжнее. Так, теперь уже оборона «синих» не напоминала прежний проходной двор. По количеству созданных моментов и ударам по воротам получилось примерное равенство.После отъезда Эдена Азара в мадридский «Реал» у «Челси» возникла проблема с составом. При использовании Оливье Жиру лондонцам нужны взрывные игроки, способные забегать за спины защитникам соперника, которые выдвигаются на француза. Похоже, что таким игроком должен стать Кристиан Пулишич.Конечно, пока американский хавбек ещё сыроват, но высокий класс он уже показал. В отведённые ему 75 минут игрового времени Пулишич был одним из наиболее острых игроков в составе «Челси». Выстрелы американского футболиста в итоге блокировали, но свои моменты он создавал и уже успел забить, правда, взятие ворот было отменено из-за офсайда.Сложилось впечатление, что «Ливерпуль» просто оказался не готов к такому «Челси». Возможно, на «красных» повлияла неудача лондонцев в первом туре. После поражения от «Манчестер Юнайтед» «Челси» воспринимался соперником со своими проблемами и трудностями.Фактически, первую половину стартового тайма «Ливерпуль» провёл в попытках прийти в себя. Да, свои моменты «красные» создавали, но это не шло ни в какое сравнение с фирменным прессингом и давлением Клоппа.Вторая половина встречи, вне всяких сомнений, прошла под знаком «Ливерпуля». Мерсисайдцы должны были избежать дополнительного времени и пенальти. Вместо этого получилась нервотрёпка в самой концовке.Зато «Ливерпуль» обрёл суперзапасного вратаря в лице Адриана. Испанец довольно неожиданно получил шанс на старте сезона после травмы Алиссона Беккера. И если в минувшем сезоне болельщики «Ливерпуля» хватались за сердце при каждом повреждении бразильского кипера, то теперь они могут вздохнуть спокойно. Адриан здорово проявил себя в течение матча, сделав несколько впечатляющих сейвов, а в серии послематчевых пенальти стал главным героем, отразив решающий удар Абрахама.Ещё две недели назад Адриан был свободным агентом после того, как «Вест Хэм» не стал продлевать с ним контракт. В итоге Клопп сделал выбор в пользу 32-летнего вратаря, который понадобился «Ливерпулю» после ухода Симона Миньоле в «Брюгге».Несмотря на то, что Адриан вышел в стартовом составе впервые с января, он был полностью уверен в собственных силах и спокоен. Да, на его совести — пенальти, который заработал «Челси» в овертайме, но всё равно для резервиста голкипер сыграл просто здорово.В целом, соперники выдали яркое шоу, достойное матча за Суперкубок УЕФА. Никто не отсиживался в обороне, стремился отвечать атакой на атаку. Матч получился результативным и весьма интересным. Английская битва за Суперкубок УЕФА не подвела, это точно.Жиру, 36, Мане, 48, 95, Жоржиньо, 101 (пенальти)Адриан, Фабиньо, Ван Дейк, Милнер (Вейналдум, 64), Робертсон (Александер-Арнольд, 91), Матип, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46), Мане (Ориги, 103), Салах.Кепа, Кристенсен (Томори, 84), Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 101), Пулишич (Маунт, 74), Жиру (Абрахам, 74), Педро.Аспиликуэта, 79, Хендерсон, 85, Александер-Арнольд, 107