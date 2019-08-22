Клопп сравнил Коутиньо с Дель Пьеро

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о сильных сторонах бывшего полузащитника команды Филиппе Коутиньо, на днях перешедшего из "Барселоны" в "Баварию", а также сравнил его с легендарным нападающим "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро."Филиппе – доминирующий на поле футболист, помогающий команде и определяющий её игру. Он силён на мелких участках, но также достаточно быстр для больших пространств. Со времён Алессандро Дель Пьеро, который отправлял мяч в угол ворот со схожих позиций, я не видел кого-либо ещё, способного делать то же с такой частотой", — цитирует Клоппа Goal.com со ссылкой на Kicker.