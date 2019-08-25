Давид Луис - о пенальти: Салах признался, что не чувствовал контакта

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (1:3).Эпизод произошёл в начале второго тайма. Луис придержал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за футболку в своей штрафной площади. Позже главный арбитр встречи назначил пенальти, который успешно реализовал Салах."Гол "Ливерпуля", забитый с пенальти, убил игру. И не могу согласиться, что 11-метровый удар был назначен верно. Есть разница между тем, когда я рву футболку соперника, и тем, когда я слегка его прихватываю. Мы говорили с Салахом об этом эпизоде, и он признался, что не чувствовал контакта", - цитирует Давида Луиса Sky Sports.