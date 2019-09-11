Венсан Компани не сыграет в своем прощальном матче

Бывший капитан английского "Манчестер Сити" Венсан Компани не примет участие в прощальном матче, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.Игра пройдет 11 сентября."Типичный я. Конец сезона я обычно всегда встречаю вне игры. Небольшое повреждение задней поверхности бедра", – заявил бельгиец.В составе "горожан" он выступал с 2008 года. Вместе с ними он четырежды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок лиги, а дважды — Кубок страны.