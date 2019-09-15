Наставник "Норвича": для нашего клуба это особенный момент - выиграть у одной из лучших команд мира

Главный тренер "Норвича" Даниэль Фарке прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (3:2) в 5-м туре чемпионата Англии.



"Для нашего клуба это особенный момент - выиграть у одной из лучших команд мира. Мы должны были сыграть особенно. У нас были некоторые неудачи из-за наших травм. Но мы заслужили победу, мы были исключительными. Пукки был великолепен не только из-за гола, но и из-за своей скорости игры. Теему всегда думает о команде. Мы хотим выигрывать каждый матч", - цитирует Фарке ВВС.