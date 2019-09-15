Родриго Эрнандес: после поражения от "Норвича" "Ман Сити" хочет убить "Шахтер"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес отметил, что после поражения в АПЛ от "Норвича" (2:3) манкунианцы собираются сорвать злость на донецком "Шахтере" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов."Конечно, с "Норвичем" мы провели не лучший матч. Мы проиграли из-за своих же ошибок, будем учиться на них, чтобы не повторять такого в будущем.Обычно после таких поражений в следующих ты просто убиваешь оппонента. Это мы и будем делать в следующей игре — хотим убить своего соперника. Пеп сказал нам, что мы не имеем права проиграть", - цитирует Родри пресс-служба клуба.