Фрэнк Лэмпард — первый тренер "Челси" с 1988 года, ни разу не выигравший в 4 дебютных матчах дома

Лондонский "Челси" уступил "Ливерпулю" в матче 6-го тура АПЛ. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Синие продлили серию без побед на своем поле в новом сезоне до 4 матчей. Ранее "Челси" сыграл вничью с "Лестером" (1:1) и "Шеффилд Юнайтед" (2:2) в чемпионате Англии и проиграл "Валенсии" в первом туре Лиги чемпионов (0:1).Таким образом, Фрэнк Лэмпард стал первым главным тренером "Челси" за 31 год, не выигравшим в 4 дебютных домашних матчах. В 1988 году Бобби Кэмпбелл начал работу в лондонском клубе с 3 ничьих и поражения в родных стенах.