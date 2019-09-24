Шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко прокомментировал слухи о ситуации в редакции после срыва трансляции матча АПЛ между "Челси" и "Ливерпулем".
«Полная чушь, что у нас в редакции паника и кто-то собирается уходить. Я сам приглашал каждого человека. Поэтому если бы кто-то собирался уходить, знал бы об этом первым. Мы все связаны контрактами, у нас всё спокойно, мы работаем и надеемся, что технических сбоев больше не будет, хотя это от нас не зависит. О том, что кто-то якобы уходит, я узнал из новостей. Эта абсолютно фейковая раскачка. Но нас этот вброс не сбивает с рабочего ритма. Мы делаем свою работу, надеемся, что к показу АПЛ на Okko больше не будет вопросов.
В понедельник у нас прошла летучка. На ней мы разобрали прошлый тур и уже обсудили работу в следующем. Конкретно к нам претензия у меня в одном. Когда синхронно переводил интервью Трента Александра-Арнольда, я не смог перевести ни слова – у него ужасный акцент скаузера.
Безусловно, случившееся в воскресенье – это плохо. Никто с этим не спорит. Но от меня, к сожалению, не всё зависит. Сервис новый для нашей страны, началось всё не очень гладко. Верим, что дальше будет лучше. Хочу ещё раз напомнить, что я шеф-редактор видео редакции. По образованию – экономист. И что происходит со стриминговыми механизмами, как они работают – для меня загадка. На эти вопросы лучше ответят в самом Okko. Для меня слово сервер понятно весьма приблизительно. Я не могу, например, представить, как и почему он падает», – сказал Стогниенко в интервью Бизнес Онлайн.
Владимир Стогниенко: чушь, что в редакции Okko паника и кто-то собирается уходить
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