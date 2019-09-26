Стивен Джеррард - о словах Клоппа: удивлён и польщён, но Юргена не уволят завтра

Бывший футболист "Ливерпуля", а ныне главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал высказывание наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа, выразившего мнение, что именно легенда красных должен стать его преемником в клубе."Я был удивлён и в то же время польщён. Но если внимательно прочитать цитату Клоппа, что я и сделал, то можно заметить, что он сказал: "Если завтра меня уволят, то моим преемником должен стать Джеррард". Юргена не уволят завтра. Я бы этого не хотел. Он делает фантастическую работу.Я болельщик "Ливерпуля", и я уверен, что каждый фанат этого клуба на планете согласен с моими словами. Мы хотим, чтобы Клопп оставался в команде ещё много-много лет и принёс ей так много успеха, как только возможно. Но – да, я был польщён его словами", - цитирует Джеррарда Sky Sports.