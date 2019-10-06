Давид Де Хеа: я не понимаю, что происходит. Для меня это самый сложный период в "МЮ"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа после поражения от "Ньюкасла" (0:1) рассказал, над чем нужно работать его команде."Нужно улучшать многие вещи. Я не знаю, что сказать. Нужно продолжать стараться, биться, развиваться с каждым днем.Это самый тяжелый период с тех пор, как я пришел в "Манчестер Юнайтед". Я не знаю, почему так, не понимаю, что происходит. Приношу извинения болельщикам. Мы продолжим сражаться", - цитирует Де Хеа Sky Sports.