"Арсенал" интересуется защитником "Вулверхэмптона" Боли

"Арсенал" проявляет интерес к центральному защитнику "Вулверхэмптона" Вилли Боли, сообщает The Sun.Главный тренер лондонцев Унаи Эмери хочет укрепить оборонительные позиции в зимнее трансферное окно и рассматривает 28-летнего футболиста как одного из возможных кандидатов.Француз перешел в "Вулверхэмптон" из "Порту" летом прошлого года за 12 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провел 14 матчей за "волков" во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.После восьми туров "Арсенал" набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на девять очков.