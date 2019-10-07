Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что команда результатами в этом сезоне доставляет боль своим болельщикам.
"Вы не можете спрятаться в футболе, и последние несколько недель мы провели недостаточно хорошо.
Как болельщик "Манчестер Юнайтед" могу сказать, что это больно. И вы (фанаты) заслуживаете лучшего.
Мы знаем, что нам нужно совершенствоваться, и это наша единственная цель как команды и как клуба", — цитирует Рэшфорда Goal.
Sport24.ru
Рэшфорд: фанаты "МЮ" заслуживают лучшего
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