Рэшфорд: фанаты "МЮ" заслуживают лучшего

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что команда результатами в этом сезоне доставляет боль своим болельщикам."Вы не можете спрятаться в футболе, и последние несколько недель мы провели недостаточно хорошо.Как болельщик "Манчестер Юнайтед" могу сказать, что это больно. И вы (фанаты) заслуживаете лучшего.Мы знаем, что нам нужно совершенствоваться, и это наша единственная цель как команды и как клуба", — цитирует Рэшфорда Goal.